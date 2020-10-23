Avrupa Ligi'nde müthiş sonuçlar!
Organizasyonun grup aşamasının ilk haftası 6 grupta oynanan 12 maçla tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında ilk hafta, 6 grupta oynanan 12 maçla tamamlandı.
Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenildi.
Ev sahibi ekibin gollerini Takefusa Kubo, Carlos Bacca, Juan Foyth ve Paco Alcacer (2) atarken, Demir Grup Sivasspor'un golleri Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare ve Max Gradel'den geldi.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı ve "hat-trick'" yaptığı maçta Lille, deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti.
Yusuf Yazıcı, Çek temsilcisi karşısında Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Burak Yılmaz 63. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu
Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0
Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0
H Grubu
Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4
Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3
I Grubu
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3
J Grubu
Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2
K Grubu
Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0
L Grubu
Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0
Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0
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