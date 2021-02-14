Bakasetas’la esen fırtına
Trabzonspor fırtınası Süper Lig’de esmeye devam ediyor.
TRABZONSPOR: 1 - G.ANTEP: 0
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, VAR: Abdulkadir Bitigen
TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Ekuban (dk. 85 Yusuf), Bakasetas (dk. 90 Yunus), Nwakaeme, Djaniny (dk. 90+2 Afobe)
GAZİANTEP: Günay, Oğuz (dk. 84 Bilal), Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Güray (dk. 90 Morais), Rashid (dk. 46 Vetrih), Jefferson (dk. 84 Kenan), Maxim, Mirallas, Muhammet (dk. 90 Riberio)
GOL: Dk. 67 Bakasetas
KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Nwakaeme (Trabzon)
SARI KARTLAR: Bakasetas (Trabzon); Mirallas, Vetrih, Ertuğrul, Maxim, Sa Pinto (G.Antep Teknik Direktörü)
Trabzonspor fırtınası Süper Lig’de esmeye devam ediyor. Bordo-Mavililer, 25. hafta maçında evinde Gaziantep’i 1-0 yenip zirve yürüyüşünü sürdürdü. Karadeniz ekibi, üst üste 6. maçını kazandı, oynadığı son 9 karşılaşmada ise 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Yeni transfer Bakasetas, dün de takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Yunan futbolcu, Trabzon’daki 4. maçında 3. golünü attı.
‘GENETİĞİMİZ ZİRVE’
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Yukarıyla arada 3 puan mı var? Bilmiyorum. Ben her maçı kazanmaya devam etmek istiyorum. Kasketi takmaya devam edeceğim. Trabzonspor’un genetiği zirvedir, hep yukarıda olmak durumundadır. Kazanmak şu anda bizi çok daha mutlu ediyor. Çok uzun bir yol var. Bizim aile duygusunu ve doğru çalışmayı iyi yapmamız gerekiyor” dedi. Trabzonspor’da G.Antep maçı öncesi 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
- Bu defa kayınpederiyle ilgili haberlere erişim engeli
- Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- ‘Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu’
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- AKP'li Özkan, tepkilerin ardından geri adım attı
- Clubhouse hesabı askıya alındı
Video Haberler
- Aşı izdihamı kameraya böyle yansıdı
- Gazeteci Murat İde, kızı Zeynep ile düeti beğeni topladı
- Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
- Başkent'te sır cinayet!
- İYİ Parti'den AKP'ye 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yanıtı
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bu defa kayınpederiyle ilgili haberlere erişim engeli
- Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- ‘Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu’
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- AKP'li Özkan, tepkilerin ardından geri adım attı
- Clubhouse hesabı askıya alındı