Bakasetas’la esen fırtına

14 Şubat 2021 Pazar, 04:04

TRABZONSPOR: 1 - G.ANTEP: 0

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, VAR: Abdulkadir Bitigen

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Ekuban (dk. 85 Yusuf), Bakasetas (dk. 90 Yunus), Nwakaeme, Djaniny (dk. 90+2 Afobe)

GAZİANTEP: Günay, Oğuz (dk. 84 Bilal), Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Güray (dk. 90 Morais), Rashid (dk. 46 Vetrih), Jefferson (dk. 84 Kenan), Maxim, Mirallas, Muhammet (dk. 90 Riberio)

GOL: Dk. 67 Bakasetas

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Nwakaeme (Trabzon)

SARI KARTLAR: Bakasetas (Trabzon); Mirallas, Vetrih, Ertuğrul, Maxim, Sa Pinto (G.Antep Teknik Direktörü)

Trabzonspor fırtınası Süper Lig’de esmeye devam ediyor. Bordo-Mavililer, 25. hafta maçında evinde Gaziantep’i 1-0 yenip zirve yürüyüşünü sürdürdü. Karadeniz ekibi, üst üste 6. maçını kazandı, oynadığı son 9 karşılaşmada ise 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Yeni transfer Bakasetas, dün de takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Yunan futbolcu, Trabzon’daki 4. maçında 3. golünü attı.

‘GENETİĞİMİZ ZİRVE’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Yukarıyla arada 3 puan mı var? Bilmiyorum. Ben her maçı kazanmaya devam etmek istiyorum. Kasketi takmaya devam edeceğim. Trabzonspor’un genetiği zirvedir, hep yukarıda olmak durumundadır. Kazanmak şu anda bizi çok daha mutlu ediyor. Çok uzun bir yol var. Bizim aile duygusunu ve doğru çalışmayı iyi yapmamız gerekiyor” dedi. Trabzonspor’da G.Antep maçı öncesi 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.