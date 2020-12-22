"Barcelona, Messi'ye defalarca yalan söyledi"

22 Aralık 2020 Salı, 10:05

Lionel Messi'yi Barcelona'da ve Camp Nou'da kalmaya ikna edebilecek tek kişinin kendisi olduğunu söyleyen Joan Laporta'ya göre Lionel Messi'ye Barcelona tarafından 'defalarca yalan' söylendi.

Barcelona'da seçim günü beklenirken, bir yandan da Lionel Messi'nin geleceği tartışılmaya devam ediliyor. Arjantinli yıldız, Barcelona'daki son 6 ayına girerken, ismi Man City ve PSG gibi kulüplerle anılmaya devam ediyor.

Barcelona'da bir dönem başkanlık yapan ve yeniden aday olan Joan Laporta ise, başkanlığa aday olduğu bu günlerde Messi ile ilgili olarak, "Kulüp [Barcelona] ona [Messi] defalarca yalan söyledi ve üstelik işler herkesin istediği gibi gitmedi. Messi, Kariyerinde hala başarılı olmak ve kupalar kazanmak istediği bir noktada bulunuyor. Messi, tekrar Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını sağlayacak kadar iyi bir takımda oynamıyor. Onu, başka bir kulübün forması altında da düşünemiyorum" dedi.

"Onunla kulüp arasındaki hikaye o kadar güzel ki, yeni gelen başkan bunun devam etmesini sağlamak zorunda" diyen Laporta, "Umarım onu takımda kalmaya ikna edebilirim ve seçilebilirim. Elimde onun güveni var ve bu büyük bir koz. Yaptığım teklifin gerçek olacağını biliyor ve yerine getireceğim. Bunun çok yardımcı olacağını ve diğer adaylara göre bir avantaj olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Barcelona'nın 38. başkanı olan ve yeniden aday olan Laporta, 5 Haziran 2003 ile 30 Haziran 2010 tarihleri arasında başkanlık yapmış ve ardından görevi Sandro Rosell'e devretmişti.