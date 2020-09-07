Barcelona'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

07 Eylül 2020 Pazartesi, 12:02

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Liverpool'la olan sözleşmesinin son senesine giren Georginio Wijnaldum'u transfer etmeye hevesli.

Karışıklığın had safhada olduğu Barcelona, hem gönderilecek hem de transfer edilecek oyuncularla ilgilenmeye devam ediyor.

Goal'ün kaynaklarına göre Barcelona, Liverpool'dan Georginio Wijnaldum'u bu transfer döneminde kadrosuna katacak.

İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son senesine giren Wijnaldum'un kulüpten ayrılması yüksek ihtimal olarak görünüyor. Hollandalı oyuncuyla yeni sözleşme için Liverpool'un çok da istekli olmadığı biliniyor.