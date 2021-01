Başakeşhir, İrfan Can’ın için Fenerbahçe’yle anlaştı

31 Ocak 2021 Pazar, 20:22

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin transferi konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci’nin durumu belli oldu. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında şu an takasta kullanılacak futbolcular ve mukavelenin detayları hakkında son görüşmeler yapılıyor. İrfan’la da bir araya gelen sarı-lacivertli yetkililer, sözleşme ayrıntılarını konuşuyor.