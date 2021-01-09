Başakşehir İrfan Can için Galatasaray'dan servet istedi

09 Ocak 2021 Cumartesi, 09:45

Galatasaray’da son dakika gelişmesi. Fenerbahçe’nin Mesut Özil hamlesinden sonra büyük baskı altına giren sarı-kırmızılı yönetim için transfer söylentileri artıyor. Başakşehir'in gözde oyuncusu İrfan Can Kahveci için en az 10 milyon Avro'dan kapıyı açtığı öğrenildi.

Finansal Fair Play kuralları gereği hareket alanı bulamayan Cimbom, İrfan Can’ı transfer eden formül geliştiremiyordu.

BAŞAKŞEHİR 2.5 + 7.5 MİLYON AVRO İSTİYOR

Başakşehir, Avrupa'ya da transferi gündemde olan İrfan Can için sene sonu 7.5 milyon Avro zorunlu satın alma şartıyla oyuncuyu 2.5 milyon Avro'ya kiralayabilir.

Babel, Diagne, Ali Yavuz'u içeren takas formülleri ise Başakşehir tarafından yalanlandı.

Kaynak:Ajansspor