Bayern Münih Tanguy Ndombele’yi kadrosuna katmak istiyor

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:00

Sky Sports’ta yer alan haberde Bayern Münih’in, Tottenham’dan ayrılması beklenen Tanguy Ndombele ile ilgilendiği ifade edildi.

Alman devinin Ndombele için ilk olarak 20 milyon Avro teklif ettiği ancak bu teklifin reddedildiği belirtilirken Bayern’in takasta Corentin Tolisso’yu önerdiği kaydedildi.

REKOR BEDELLE GELMİŞTİ

2019’da Lyon’dan takıma katılan Ndombele için Tottenham 54 milyon sterlin ödemiş ve kulüp rekorunu kırmıştı. 6 yıllık sözleşme imzalayan Fransız oyuncunun 4 yıl daha kulüple kontratı bulunuyor.

SANTO ESKİ OYUNCUSUNU İSTİYOR

Bu sezon takımın başına geçen Nuno Espirito Santo’nun Wolverhampton’dan eski öğrencisi Adama Traore’yi istediği belirtilirken, PSV’de oynayan Noni Madueke’nin de Londra ekibinin listesinde olduğu ifade edildi.