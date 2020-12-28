Beşiktaş, Sivasspor'u yenerse zirve ortağı olacak
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında bugün sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında bugün sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. 4. sıradaki yeri 4 haftadır değişmeyen Kartal, bugün galip gelmesi halinde, BAY geçen Fenerbahçe'yi ve dün Gaziantep FK’ya yenilen Alanyaspor'u geçerek 2. basamağa yükselecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, eksikler nedeniyle rotasyon yapacak. 2 gün önce annesi vefat ettiği için bugün Kamerun'a gidecek Aboubakar, sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza ve sakatlıkları süren Gökhan Töre ile Adem Ljajic de yok. Sergen Yalçın, orta sahada defansif oyuncu olarak Josef'in yerine Dorukhan'ı kullanacak. Santrforda ise Larin oynayacak.
Beşiktaş’ta Mensah ve Vida, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncu da bu akşam sarı kart görmeleri durumunda Kayserispor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Dorukhan, Atiba, Mensah, Ghezzal, N’Koudou, Larin
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode
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