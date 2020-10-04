Beşiktaş'a Ahmet Nur Çebi ayarı!
Gençlerbirliği maçına ‘yeniden doğuş’ gözüyle bakan Ahmet Nur Çebi, tesislere kamp kurdu. Çebi, Sergen Yalçın ve futbolculara destek verirken transferle de ilgileniyor.
Beşiktaş yönetimi, Gençlerbirliği maçına büyük önem veriyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, bugünkü mücadeleden alınacak galibiyetle takımının adeta yeniden doğacağına inanıyor. Çebi, takıma ve teknik heyete moral vermek için bu haftaki mesaisinin büyük bölümünü tesislerde geçirdi.
Beşiktaş Başkanı dün de Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla bir toplantı yaparak desteklerini iletti. Çebi, yeni transfer Rosier ile de bir araya geldi ve ‘Hoş geldin' dedi.
TRANSFER
Ahmet Nur Çebi'nin bir diğer mesaisi de transfer… Yönetim, transfer döneminin biteceği yarına kadar takımda kalacak ve gidecekleri belirlemeye çalışıyor. Kadro maliyetini düşürmek için savaş veren Çebi ve kurmayları, yüksek ücretli oyunculara takım aramaya devam ediyor.
Bir yıldız transferi yapmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, yabancı kontenjanında yer açabilirse bir de son dakika sürprizi ile taraftarını sevindirmek istiyor.
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