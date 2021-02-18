Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar baba oldu

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar baba oldu.

AA
18 Şubat 2021 Perşembe, 08:56
Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar baba oldu
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Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar baba oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın eşi, Portekiz'de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aboubakar çifti bebeklerine Christian Aksel ismini verdi. Aboubakar ile eşini tebrik eder, Christian Aksel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.


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