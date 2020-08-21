Beşiktaş'ta Welinton sağlık kontrolünden geçti, UEFA listesine girdi

21 Ağustos 2020 Cuma, 12:10

Beşiktaş PAOK maçı için UEFA'ya isim listesi verdi. Yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton listede yer aldı.

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için UEFA'ya gönderdiği liste belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; UEFA'ya gönderilen kadroda, yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton da yer aldı. Listede bulunan oyuncular şunlar:

"Boyd, Ersin, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, Kartal, Rıdvan, Utku, Vida, Güven, Emre Bilgin (B Listesi)"

SAĞLIK KONTROLÜ

Öte yandan Beşiktaş'ın dün renklerine bağladığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Welinton Souza Silva, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Welinton Souza Silva, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.



