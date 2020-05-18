Beşiktaş'tan Caner'e; kal bu sene!

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 08:57

Beşiktaş yönetimi, Caner Erkin’e futbolcuya yıllık 1 milyon Avro maaş ile 2 senelik sözleşme önerecek.

Caner Erkin, şu anda Beşiktaş’tan 1.8 milyon Avro alıyor. Tecrübeli oyuncunun, önemli talipleri varken 800 bin Avro indirimli sözleşmeye nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Caner’in menaceri Batur Altıparmak yaptığı son açıklamada kimseyle görüşmediklerini ve karar vermek için sezon sonunu beklediklerini söylemişti.

Kaynak: Fanatik