Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı
Kulüpten yapılan açıklamada, takımdaki sağlık kontrolleri sonucu 18 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 4'ünün hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.
Arjantin Süper Lig ekibi Boca Juniors, 18 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımdaki sağlık kontrolleri sonucu 18 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 4'ünün hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.
Futbolcuların protokollere uygun şekilde karantinaya alındığı ve gelecek günlerde yeni testler yapılacağı kaydedildi.
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