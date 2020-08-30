Bursaspor eski başkanlarından Murat Gülez'e veda
Tedavi gördüğü hastanede geçen cuma 68 yaşında hayatını kaybeden Bursaspor Kulübü eski başkanlarından Murat Gülez, son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede geçen cuma 68 yaşında hayatını kaybeden Bursaspor Kulübü eski başkanlarından Murat Gülez, son yolculuğuna uğurlandı.
Murat Gülez için öğle namazı sonrası Emirsultan Camii'nde kılınan cenaze namazına Bursa iş, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Cenaze namazı sonrası merhum Murat Gülez, Emirsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
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