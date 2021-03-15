Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı, Juventus deplasmanda Cagliari'yi yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 3-1 yendi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 3-1 yendi.
Ligde zirveye oynayan Juventus, Sardinya Arena'da kümede kalma mücadelesi veren Cagliari'ye konuk oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın 25. dakikasında Ronaldo, bu kez penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 0-2.
Müsabakanın 32. dakikasında Juventus'ta Ronaldo, bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
İlk yarı, bu gollerle konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Ev sahibi Cagliari, 61. dakikada Giovanni Simeone ile farkı 2'ye indirdi: 1-3.
Maçta başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 55'e çıkartan bir maçı eksik Juventus, lider Inter'in 10 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.
Cagliari ise ligdeki 15. yenilgisini yaşarken, 22 puanla 17. sırada yer buldu.
Bugünkü maçta yaptığı hat-trickle Cristiano Ronaldo, Serie A'da bu sezon forma giydiği 23 maçta 23 gole ulaştı, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.
Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- TRT canlı yayınında 'yasak ürün' reklamı
- Hedefteki ilahiyatçı profesör ülkeyi terk etti
- Muharrem İnce detayı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
- İstanbul'da patlama: Yaralılar var
- Andımızı kaldıranların ‘Türklük hastalığı’
- İstanbul'da yeni tedbir bu sabah devreye girdi
- Türkeş'in oğlundan Bahçeli'ye 'Andımız' çağrısı
- 'Bu karar pimi çekilmiş bir bombadır'
- İYİ Partili Dervişoğlu'na kahkaha attıran söz
- Bakan Koca, katıldığı cenazede böyle gizlenmiş!