Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha

23 Şubat 2021 Salı, 15:35

Serie A’nın 23. haftasında Juventus sahasında Crotone’yi 3-0 mağlup ederek üç puana ulaşırken lider Inter ile puan farkını sekize indirdi. Takımının ilk iki golünü atan Ronaldo galibiyette önemli rol oynarken yeni bir rekora imza attı. Hafta sonu gol krallığını Inter’den Romelu Lukaku’ya kaptıran Portekizli yıldız, attığı gollerle gol krallığında tekrar ilk sıraya yerleşirken 14 sezonda 25 gol veya üzeri gol atan ilk futbolcu oldu. Juventus formasıyla bu sezon ligde 18 gol kaydeden yıldız futbolcu, Crotone’ye attığı gollerle 25 gole ulaştı. Geçtiğimiz sezonu toplam 37 golle kapatan Portekizli, kariyerindeki en yüksek gol sayısına 2015’te ulaştı. Ronaldo, Real Madrid forması giydiği 2014/15’te toplam 61 gol kaydetmişti.

