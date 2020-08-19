Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden kabulle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkanımız, görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza, Fenerbahçemizin 2020-21 sezonu formalarını takdim etti."
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