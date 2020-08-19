Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

DHA
19 Ağustos 2020 Çarşamba, 22:52
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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden kabulle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkanımız, görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza, Fenerbahçemizin 2020-21 sezonu formalarını takdim etti."



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