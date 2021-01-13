Derbi öncesi kar korkusu! Derbi ertelenecek mi?

13 Ocak 2021 Çarşamba, 13:01

Hafta sonu oynanacak derbi öncesi meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarsında bulunması derbiyi bekleyen taraftarları heyecanlandırdı. Maçın ertelenme ihtimalini düşünen futbol kamuoyu ise takvimde yer olmadığı için bunun mümkün olmadığını düşünüyor.

NEDEN ERTELENEMİYOR?

Süper Lig'in 21 takımla oynanmaya başlanması ve Ziraat Türkiye Kupası mesaisinin yoğunlaşmasıyla birlikte iyice sıkışan takvimde artık maç ertelemek olanaksız hale geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir 21 Aralık 2020 yılında yaptığı açıklamada "Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlıkları, kamp ve hazırlık maçları var. Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor" demişti.



