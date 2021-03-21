Derbi öncesi özel açıklamalar! Rosier: “İstanbul Paris’ten daha güzel.”

21 Mart 2021 Pazar, 13:05

Siyah beyazlı ekibin sezon başında Sporting Lizbon’dan kiraladığı Valentin Rosier, France Football’a verdiği röportajda Beşiktaş’a ve İstanbul’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransız sağ bek yakalanan başarıyı şu sözlerle açıkladı, “Hepimiz iyi anlaşıyoruz, herkes gülüyor. İyi oyunculara ve takıma sahibiz. Tüm bunlar bir araya geldiğinde başarı geliyor. Şampiyonluk? En iyisi iki kupa ile olur.”

GOL ATMAM UZUN SÜRDÜ

7 Şubat’ta ligde oynanan Konyaspor maçında kariyerinin ilk golünü atan Rosier şunları söyledi, “Uzun sürdü, 4 yıl. O maçta eksik olmamıza rağmen gol attım. Her şeyden önce benim rolüm daha çok asist yapmak. Ama gol atmak her zaman güzeldir. Bu sezon Türkiye Kupası’nda da bir gol atmıştım.”

DÜŞÜNDÜĞÜMDEN İYİ GİDİYOR

Türkiye’ye transferinde ilk başlarda çekincesi olduğunu söyleyen Fransız sağ bek, “Her şey çok iyi gidiyor. Düşündüğümden çok daha iyi. Önceleri Türkiye’ye gelme konusunda biraz isteksizdim. Çünkü burayı çok fazla bilmiyorum. Fakat şu an işler yolunda. Ligde lideriz, kupada finaldeyiz. Her şey en iyi durumda.” dedi.