Eintracht Frankfurt, Ali Akman ile sözleşme imzaladı
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Ali Akman ile bugünden geçerli olmak üzere 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Ali Akman ile bugünden geçerli olmak üzere 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman'ın Almanya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği ve Eintracht Frankfurt ile bugünden geçerli olmak üzere 2025 yılına kadar anlaşmaya vardığı belirtildi.
Ali Akman, yeni tip koronavirüs (Covid-19) zorunlu karantina süresinin dolmasının ardından yeni takımıyla antrenmanlara başlayacak. Eintracht Frankfurt formasını ise 2021-2022 sezonundan itibaren giyebilecek.
Ali Akman, Eintracht Frankfurt ile 1 Şubat'ta transferi konusunda anlaşmış ve gelecek sezondan geçerli olmak üzere sözleşme imzalamıştı. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a dönmesinin ardından 18 yaşındaki oyuncu, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini 2 Mart'ta feshetmişti.
Son dönemin başarılı genç yetenekleri arasında gösterilen Ali Akman, bu sezon 18 lig maçında 10 kez ağları sarstı.
Video Haberler
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!
- CHP'li isimden AKP'lilere 'Ecdad' tepkisi
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, yazarımız Mine Söğüt'ün sözlerini hedef aldı
- İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına Akşener'den yanıt
- Rasim Öztekin yaşamını yitirdi
- 8 ilde kısıtlamalar yeniden gündeme geldi
- İmamoğlu, İYİ Partililerin tepkisine yanıt verdi
- 'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken tweet
- Levent Gültekin saldırıya uğradığını duyurdu
- Dolarda Hakan Atilla etkisi
- Çiçekçi kadının kızı, Oxford'da eğitim görmüyormuş
- Bir müzisyen daha yaşamına son verdi