Erdal Torunoğulları'ndan Okan Buruk açıklaması

11 Haziran 2021 Cuma, 13:48

Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörlük görevi için Beşiktaş'ın Okan Buruk'la görüştüğü iddiaları üzerine Erdal Torunoğulları şunları söyledi:

"Okan Buruk’la görüştüğüme dair yapılan haberler tamamen gerçeklikten uzak, kasıtlı ve maksatı beni yıpratmaya yöneliktir.

Okan Burak ile şimdiye kadar tek bir görüşmem bile olmamıştır. Hatta telefonla bile 1 kere konuşmadık. Yapılan bu haberlerin amacı bellidir."