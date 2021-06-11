Erdal Torunoğulları'ndan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Okan Buruk'la görüştüğüne dair iddiaları yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2021 Cuma, 13:48
Erdal Torunoğulları'ndan Okan Buruk açıklaması
Abone Ol google-news

Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörlük görevi için Beşiktaş'ın Okan Buruk'la görüştüğü iddiaları üzerine Erdal Torunoğulları şunları söyledi:

"Okan Buruk’la görüştüğüme dair yapılan haberler tamamen gerçeklikten uzak, kasıtlı ve maksatı beni yıpratmaya yöneliktir. 

Okan Burak ile şimdiye kadar tek bir görüşmem bile olmamıştır. Hatta telefonla bile 1 kere konuşmadık. Yapılan bu haberlerin amacı bellidir."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler