Erdal Torunoğulları'ndan Okan Buruk açıklaması
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Okan Buruk'la görüştüğüne dair iddiaları yalanladı.
Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Teknik direktörlük görevi için Beşiktaş'ın Okan Buruk'la görüştüğü iddiaları üzerine Erdal Torunoğulları şunları söyledi:
"Okan Buruk’la görüştüğüme dair yapılan haberler tamamen gerçeklikten uzak, kasıtlı ve maksatı beni yıpratmaya yöneliktir.
Okan Burak ile şimdiye kadar tek bir görüşmem bile olmamıştır. Hatta telefonla bile 1 kere konuşmadık. Yapılan bu haberlerin amacı bellidir."
Okan Buruk’la görüştüğüme dair yapılan haberler tamamen gerçeklikten uzak, kasıtlı ve maksatı beni yıpratmaya yöneliktir.— Erdal Torunoğulları (@TorunogullarE) June 11, 2021
Okan Burak ile şimdiye kadar tek bir görüşmem bile olmamıştır. Hatta telefonla bile 1 kere konuşmadık. Yapılan bu haberlerin amacı bellidir.#besiktas
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