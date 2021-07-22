Erdoğan’ın Kıbrıs’taki stratejik hatası
Erol Manisalı, Erdoğan’ın KKTC ziyaretindeki üç temel stratejik hatayı yazdı.
Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde üç temel stratejik hata işlenmiştir:
1) Türkiye’de hükümetler Kıbrıs konusunda hep TBMM’yi arkalarına alarak iktidar-muhalefet tüm partilerin desteği ile hareket etmişlerdir: İnönü, Demirel, Ecevit bu politikadan hiç ayrılmayarak başarı sağladılar.
AKP (ve Erdoğan) ise TBMM ve muhalefeti adeta yok sayarak hareket etti: Kıbrıs konusunda bölünmüş bir Türkiye resmi sergiledi.
2) Siyasal İslamcı ideolojiyi Kıbrıs’ta da sürdürme yolunu seçti: Suriye ve Mısır’daki yanlışı tekrarladı. Oysa Kıbrıs Türk toplumu bu konuda olağanüstü bir duyarlılığa sahiptir: iş ters tepecektir.
3) Kıbrıs Türk toplumu içinde, “bölünme ve kutuplaşmaya yol açtı”. Zaten federasyon ve Türk toplumu ve devleti zıtlaşması içindeki Kıbrıs’ta, sorunu çözeceğine daha da derinleştirdi.
Bu üç büyük hata Türkiye’nin ulusal çıkarları ve Kıbrıs Türk toplumunun (ve devletinin) geleceği bakımından çok zararlı tohumlar ekmiştir.
İbret ve şaşkınlıkla izledim.
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