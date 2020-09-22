Erol Bulut'tan Galatarasaray derbisi açıklaması

22 Eylül 2020 Salı, 08:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut 0-0 biten Hatay maçı sonrası önemi açıklamalarda bulundu.

Hatay maçının zor geçeceğini bildiklerini söylerken, “Rakip zaten ilk maçta da oynarken defansa ağırlık vermişti. Biz çalışmalarımızı buna yönelik tüm hafta boyunca gerçekleştirdik. Ama maalesef bunu sahada istediğimiz gibi uygulayamadık. Sadece 1 puan alabildik. Defans anlamında iyi işler yaptık. Rakibin 1 pozisyonu yok kalemizde. Biz bunlara izin vermedik. Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha net daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

"DERBİLER HER ZAMAN FARKLI GEÇİYOR"

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisi ile ilgili de konuşan Bulut, "Derbiler her zaman farklı geçiyor. Önümüzdeki hafta da bu şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Derbi olduğundan dolayı herkes maça daha farklı konsantre oluyor. Bu hafta çalışmalarımızı ona göre yapacağız” dedi.

