Erol Bulut'tan Galatarasaray derbisi açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut,'' Rakibin 1 pozisyonu yok kalemizde. Biz bunlara izin vermedik. Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım''dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut 0-0 biten Hatay maçı sonrası önemi açıklamalarda bulundu.
Hatay maçının zor geçeceğini bildiklerini söylerken, “Rakip zaten ilk maçta da oynarken defansa ağırlık vermişti. Biz çalışmalarımızı buna yönelik tüm hafta boyunca gerçekleştirdik. Ama maalesef bunu sahada istediğimiz gibi uygulayamadık. Sadece 1 puan alabildik. Defans anlamında iyi işler yaptık. Rakibin 1 pozisyonu yok kalemizde. Biz bunlara izin vermedik. Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha net daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.
"DERBİLER HER ZAMAN FARKLI GEÇİYOR"
Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisi ile ilgili de konuşan Bulut, "Derbiler her zaman farklı geçiyor. Önümüzdeki hafta da bu şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Derbi olduğundan dolayı herkes maça daha farklı konsantre oluyor. Bu hafta çalışmalarımızı ona göre yapacağız” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Dikkat: Her an AKP üyesi yapılabilirsiniz!
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Ankara'da sağlık emekçilerine saldırı!
- Esrarengiz olay karşısında büyük panik yaşandı
- Sürücünün vurup kaçtığı kişi bakın kim çıktı
- Oyuncu Birce Akalay'ı ağlatan görüntüler
- Kapkaç terörü kamerada!
- Skandal görüntülerin ardından o baba serbest bırakıldı
- Sınıfa sakin bir şekilde giren Emir ağlayarak çıktı
- Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf
- Kalın’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama
- Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Dikkat: Her an AKP üyesi yapılabilirsiniz!
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı