Fatih Karagümrük, İtalya'da forma giyen stoperi renklerine kattı

22 Haziran 2021 Salı, 20:59

Süper Lig'in ekiplerinden Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Hellas Verona’dan forması giyen Rayyan Baniya, gelecek sezon da Fatih Karagümrük'te forma giyecek.

Fatih Karagümrük, Rayyan Baniya'nın transferini şu sözlerle açıkladı:

"22 yaşındaki Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya Karagümrük’te!

İtalya’nın Bologna şehrinde dünyaya gelen ve annesi Türk olan Rayyan, Modena ve Verona’nın çeşitli yaş gruplarında oynadı.

1.92’lik defans oyuncusu, Mantova ve Renate takımlarında görev aldı. Hellas Verona’dan ayrılan Rayyan Baniya, Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek.

İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Rayyan Baniya’ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz!"

Fatih Karagümrük, sosyal medya hesabında Rayyan Baniya'nın transfer olduğunu şu paylaşımla duyurdu: