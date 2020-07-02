Federasyonda olağanüstü seçim rüzgarları

02 Temmuz 2020 Perşembe, 12:19

Türkiye Futbol Federasyonu TFF'de olağanüstü seçim rüzgarları esiyor.

Pandemi süreci sonrası Süper Lig ve TFF 1. Ligi başlatıp, 2.3. lig ve BAL'da sıkıntı yaşayan TFF'nin özellikle yayıncı kuruluş ve kulüpler arasındaki naklen yayın kavgasından bir hayli yıprandığı ve Temmuz ayı sonunda liglerin bitimiyle olağanüstü seçim kararı alınabileceği öne sürüldü.

Yakın çevresine, "Bu iş yapılmaz beni bile bu işten soğuttular" dediği iddia edilen TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de Asbaşkanlığını yaptığı Fenerbahçe Kulübü ile yaşadığı sıkıntı nedeniyle olası bir erken vedaya sıcak baktığı belirtiliyor.

KULÜPLER BİRLİĞİ SIKINTISI

TFF yönetimi ve Başkan Nihat Özdemir'i olağanüstü seçimin eşiğine getiren olayların başında Kulüpler Birliği'nin, TFF'nin aldığı her karara itiraz etmesi geliyor. TFF Yabancı oyuncu kısıtlaması konusunda 8 artı 3 kuralını isterken,kulüpler uzun süreli kontrat yaptıkları yabancı oyuncular nedeniyle bu kuralın 12'ye inmesini önerdiler. Ayrıca kademeli olarak bir sonraki yıl 10, ardından da 8 yabancı önerisi kulüplerce, "Yine Tarıklara, Alperlere milyonlar ödeyeceğiz" şeklinde yorumlandı.

Kulüplerle TFF'yi karşı karşıya getiren bir diğer konu ise liglerin başlangıç tarihi. TFF, milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş'in de talebi doğrultusunda ligi 15 Ağustos'ta başlatmaktan yana. Ne var ki, kulüpler birliği sezon başı hazırlıkları nedeniyle ligin Eylül ortasında start almasını istiyor.

YAYIN KONUSU!

TFF'i bunaltan en önemli mesele ise yayıncı kuruluş beIN Sports'un doları 5.80'e sabitleyip, yıllık tutarı da 350 milyon bandına indirip yeni sözleşme imzalamak istemesi. Kulüpler Birliği, "Kağıt üzerindeki rakam ödensin" derken Nihat Özdemir'in bu konuda çekimser kalması, hatta yayıncı kuruluş lehinde konuşmalar yapması sıkıntıyı katlamış durumda.







