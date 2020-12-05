Fenerbahçe Teknik Direktörü, Denizlispor karşısında Serdar ve Caner’e şans verecek

05 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

Nitekim öyle oldu. Derbide Lemos ve Novak son derece etkisiz kalmışlardı. Bilet bu iki isme kesildi ancak asıl hata Erol hocada. Elinde formda isimler varken neden böyle bir değişikliğe gidiyorsun. Haftalardır Serdar olsun, Caner olsun iyi performans ortaya koyuyorlardı. Bulut’un Cisse’yi oyundan alması da ayrı bir eleştiri konusu, Cisse elindeki tek golcü. Taşlarla bu kadar oynama artık. Konya ve Beşiktaş maçlarında yitirilmiş 6 puan büyük kayıp, hem de Kadıköy’de. F.Bahçe’ye hiç yakışmadı. Yönetim şimdilik susuyor. Sarı-Lacivertlilerin yarınki rakibi Denizlispor ligimizde ekonomik krize takılan kulüplerden biri. Yeşil-Siyahlılar arzuladıkları transferleri dar bütçede yapamadığı gibi peş peşe gelen kötü sonuçlar üzerine 8. hafta sonunda Prosinecki’yle yol ayrımına gitti. Dümenin başına Kenan Atik geçti. Atik, Denizlispor’a yabancı değil. Eski futbolcularından. Yeri gelmiş antrenör, yeri gelmiş teknik direktör olmuş. Kenan hoca, bir hafta önce İstanbul’da Başakşehir ile oynadıkları mücadelede 3-0 yenikken 3-3’lük beraberliği yakalayıp futbolcularıyla önemli bir başarının altına imzasını atmıştı. Antrenör değişikliklerinde ilk maçlar, içeride olsun, dışarıda olsun, büyük çoğunlukla yeni hocanın lehine sonuçlanmıştır. İstatistikler de böyle diyor.