Fenerbahçe’de futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Futbolculara ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı.

İHA
02 Temmuz 2021 Cuma, 14:50
Fenerbahçe’de futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezon öncesi bugün rutin sağlık kontrollerinden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Fenerbahçe’de futbolcular, sağlık kontrollerinden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. Sağlık kontrolleri, Takım Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu’nun denetim ve gözetiminde yapıldı. Ciddi bir sıkıntıya rastlanmadı.


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