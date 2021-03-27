FIFA, Türkiye'nin Norveç galibiyetini tebrik etti
FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 yenen Türkiye'yi tebrik etti.
FIFA Dünya Kupası'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek fevkalade bir seviyede olduğunu gösterdi. Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maçını da kazandı." ifadeleri kullanıldı.
What a performance! Turkey triumph 3-0 in Norway to achieve something not even the magnificent class of 2002 could: win their first two matches of a #WCQ campaign ???? pic.twitter.com/MvOefpjI7y— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 27, 2021
Ay yıldızlı ekip, Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde etmişti.
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