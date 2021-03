FIFA, Türkiye'nin Norveç galibiyetini tebrik etti

FIFA Dünya Kupası'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek fevkalade bir seviyede olduğunu gösterdi. Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maçını da kazandı." ifadeleri kullanıldı.

What a performance! Turkey triumph 3-0 in Norway to achieve something not even the magnificent class of 2002 could: win their first two matches of a #WCQ campaign ???? pic.twitter.com/MvOefpjI7y