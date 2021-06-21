Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde bireysel istatistiklerde de zirvede
Avrupa Altın Ligi’nde 2’nci kez namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bireysel istatistiklerde de zirveyi bırakmadı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından organize edilen Avrupa Altın Ligi’nde finalde Ukrayna’yı 3-1 mağlup ederek üst üste 2’nci kez namağlup şampiyon oldu. Milliler, Avrupa Altın Ligi’nde çıktığı 8 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 5 set verirken; ay-yıldızlı oyuncular bireysel istatistiklerde de zirvede yer alarak dikkatleri çekti.
Grup ve dörtlü final etabında oynanan karşılaşmaların ardından milli takımın orta oyuncularından Bedirhan Bülbül 22 blok sayısına imza atarak en çok blok yapan oyuncular listesinin zirvesine çıktı. Oğuzhan Karasu ise 8 maçta yaptığı 17 blok ile listede 3’üncü sırada yer aldı. Avrupa Altın Ligi’nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen milli takımın pasör çaprazı Adis Lagumdzija, ürettiği 175 sayıyla turnuvanın da en skorer oyuncusu oldu. Adis ayrıca 136 smaç sayısıyla, en iyi smaçörler listesinin de birinci sırasında kendisine yer buldu.
En çok servis sayısı (ace) bulan oyuncular listesinde de Adis Lagumdzija 23 ace ile Ukrayna’dan Oleh Plotnytskyi ile zirveyi paylaşırken; Burak Güngör 13 ace ile üçüncü oldu.
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