Fransa'da son şampiyon sahaya iniyor!
Fransa Ligue 1'de son 3.yılın Şampiyonu Paris Saint-Germian ilk maçına bugün TSİ 22.00'da ligin yeni ekiplerinden Lens karşısına çıkıyor.
Fransa Ligue 1'de son 3.yılın Şampiyonu Paris Saint-Germian ilk maçına bugün TSİ 22.00'da ligin yeni ekiplerinden Lens karşısına çıkıyor.
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Finale kadar yükselen PSG sıkışık fikstür nedeniyle iki hafta gecikmeyle lige başlangıç yapacak. Müsabaka ev sahibi Lens'in Stadı Bollaert-Delelis'de oynanacak.
Müsabaka öncesi PSG'de sakatlar göze çarpıyor; Lens deplasmanında Neymar, Mbappe, İcardi, Di Maria, Marquinhos ve kaleci Keylor Navas koronavirüs önlemleri ve sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakacaklar.
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