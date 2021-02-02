Galatasaray Gedson Fernandes'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Galatasaray yeni transferi Gedson Fernandes'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2021 Salı, 14:50
Galatasaray Gedson Fernandes'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
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