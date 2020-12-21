Galatasaray: "Peter Etebo’nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak"

sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

İHA
21 Aralık 2020 Pazartesi, 16:22
Galatasaray:
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Galatasaray'da şimdi de sakatlık kabusu geri döndü. Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Galatasaray Kulübü şu açıklamayı yaptı: "Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo’nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak."


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