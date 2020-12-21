Galatasaray: "Peter Etebo’nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak"

21 Aralık 2020 Pazartesi, 16:22

Galatasaray'da şimdi de sakatlık kabusu geri döndü. Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Galatasaray Kulübü şu açıklamayı yaptı: "Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo’nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak."



