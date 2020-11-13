Galatasaray seçime gidiyor, işte adaylar!
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısı için üyelerine çağrıda bulunurken, 3 aday ön plana çıktı.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısı için
üyelerine çağrıda bulunurken, 3 aday ön plana çıktı.
Pazartesi günkü yönetim kararı sonrası ilk önce eski yönetici Burak Elmas adaylığını duyurmuştu. Ardından eski sporcu ve Divan Kurulu üyesi Metin Öztürk başkan adaylığını açıkladı. Son olarak da camianın 'ağabeyleri'nin desteğini alan eski yönetim kurulu üyesi ve Kadıköy Belediyesi önceki başkanlarından Dt.Dr. Cengiz Özyalçın aday oldu.
Ayrıca Ozan Korkut, Ali Sabancı, Ali Fatinoğlu gibi isimlerin de başkan adaylığı konusunda çalışmalar yaptığı öğrenildi.
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