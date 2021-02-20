Galatasaray,7'de 7 yaptı!
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 26. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü, Galatasaray, ligde galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı takım, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Emre Kılınç'ın 18. dakikada kaydettiği golle mağlup etti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.
GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI
Galatasaray, Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 19. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı 7 maçı kazandı.
Galatasaray, bu dönemde Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 16 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.
ALANYASPOR KARŞISINDA BU SEZONKİ İLK GALİBİYET
Galatasaray, bu sezon 3. kez karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk galibiyetini elde etti.
Akdeniz ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yine İstanbul'da karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek, elemişti.
EMRE KILINÇ'TAN 4. GOL
Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Emre Kılınç, Süper Lig'de bu sezon 4. kez ağları havalandırdı.
Emre Kılınç, sezonun ilk yarısındaki Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe müsabakalarında da birer kez topu filelere göndermişti.
En Çok Okunan Haberler
- Ayşe öğretmenden AKP'li Zengin'e yanıt
- CHP'den beklenen 'Damat' açıklaması geldi
- Türkiye’yle ilgili “Büyük Turan” açıklaması
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Kadir A., cezaevinde ölü bulundu
- Uğur Şahin’den BioNTech aşısında fiyat açıklaması
- 'Allah'tan korkun desem de, fayda etmez'
- 28 yıl önce kaçırıldı, o anları Cumhuriyet'e anlattı
- AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!
- Fahrettin Altun'a yapılan eleştirileri hedef aldı!
Video Haberler
- İzmit'te şoke eden olay! O anlar kamerada
- ABD'de göldeki ağaçlar dondu
- Tunceli'de yaban keçisi sürüsü fotokapanda
- Ekipleri alarma geçiren olay! Evinde uyurken bulundu
- İstanbul'da kaydedildi! Yolcu taksiden böyle atladı
- Ünlü katmerci kafasına taşla vurularak öldürüldü
- AKP'de tablet çelişkisi! Sayılar birbirini tutmadı
- Maden mühendisi kadını patronu bıçakla kovaladı!
- 340 santim uzunluğunda! Üzerinde İbranice yazılar var
- Profesör, kadına şiddeti buzla eleştirdi
En Çok Okunan Haberler
- Ayşe öğretmenden AKP'li Zengin'e yanıt
- CHP'den beklenen 'Damat' açıklaması geldi
- Türkiye’yle ilgili “Büyük Turan” açıklaması
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Kadir A., cezaevinde ölü bulundu
- Uğur Şahin’den BioNTech aşısında fiyat açıklaması
- 'Allah'tan korkun desem de, fayda etmez'
- 28 yıl önce kaçırıldı, o anları Cumhuriyet'e anlattı
- AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!
- Fahrettin Altun'a yapılan eleştirileri hedef aldı!