Galatasaray'da Arda'dan Fatih Terim'e büyük destek
Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray’da Arda Turan sahaya kaptan olarak çıktı. Arda mücadelede 1 gol de kaydetti. Maç sonunda da Fatih Terim için konuştu.
Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray’da Arda Turan sahaya kaptan olarak çıktı. Arda mücadelede 1 gol de kaydetti. Müsabakanın 12. dakikasında Ryan Donk’un uzun pasında defansın arkasına sarkan 33 yaşındaki futbolcu, kaleci Balazs Megyeri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Bu sezon başında tekrar Galatasaray’a dönen Arda Turan, Sivasspor maçının ardından ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı. Arda, 17 yaşında forma giyme başarısı gösteren Bartuğ'a da moral verdi.2011 sonrası iç sahadaki ilk golünü de attı.
Arda, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen ve bu nedenle maçı locadan takip eden Fatih Terim için “Fatih Terim, Galatasaray’ın ta kendisidir. Maalesef ki onun olmadığı her an eksikliği hissedilir. Biz de bunu hissediyoruz ama bize bir bakışı, gülüşü, sohbeti, verdiği taktik dünyalara bedel. Çıkıp en iyisini yaparız onun için. Tek istediğimiz oyun oynansın. Tepkilere bakarsanız kırmızı karta veya başka bir şeye değil, faullereydi tepkimiz. Biz oyun oynansın, aksın istiyoruz. Lig uzun maraton, her oyuncuya ihtiyacımız var, o yüzden buradayız. Oynayan herkes en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor deplasmanında da inşallah iyi oynayarak kazanacağız. Yarından itibaren toparlanıp Trabzonspor maçına odaklanacağız. Ligde puan almak çok zor” diye konuştu.
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