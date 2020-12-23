Galatasaray'da Arda'dan Fatih Terim'e büyük destek

Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray’da Arda Turan sahaya kaptan olarak çıktı. Arda mücadelede 1 gol de kaydetti. Maç sonunda da Fatih Terim için konuştu.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:24
Galatasaray'da Arda'dan Fatih Terim'e büyük destek
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Göztepe maçında rakip fileleri havalandıran Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Arda Turan, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.
Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray’da Arda Turan sahaya kaptan olarak çıktı. Arda mücadelede 1 gol de kaydetti. Müsabakanın 12. dakikasında Ryan Donk’un uzun pasında defansın arkasına sarkan 33 yaşındaki futbolcu, kaleci Balazs Megyeri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Bu sezon başında tekrar Galatasaray’a dönen Arda Turan, Sivasspor maçının ardından ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı. Arda, 17 yaşında forma giyme başarısı gösteren Bartuğ'a da moral verdi.2011 sonrası iç sahadaki ilk golünü de attı.

Arda, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen ve bu nedenle maçı locadan takip eden Fatih Terim için “Fatih Terim, Galatasaray’ın ta kendisidir. Maalesef ki onun olmadığı her an eksikliği hissedilir. Biz de bunu hissediyoruz ama bize bir bakışı, gülüşü, sohbeti, verdiği taktik dünyalara bedel. Çıkıp en iyisini yaparız onun için. Tek istediğimiz oyun oynansın. Tepkilere bakarsanız kırmızı karta veya başka bir şeye değil, faullereydi tepkimiz. Biz oyun oynansın, aksın istiyoruz. Lig uzun maraton, her oyuncuya ihtiyacımız var, o yüzden buradayız. Oynayan herkes en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor deplasmanında da inşallah iyi oynayarak kazanacağız. Yarından itibaren toparlanıp Trabzonspor maçına odaklanacağız. Ligde puan almak çok zor” diye konuştu.

Arda Turan maç değerlendirmesinde, “Sahada takımımız için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma liderlik yapmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Taraftarımız bizim her şeyimiz; Taraftar bazen % 50’miz, bazen % 100’ümüz onlar dönene dek en iyisini yapmak istiyoruz. Lig çok zor, puanlar almak çok zor, bugün galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Baskı yedik ama çok iyi işler de yaptık” ifadelerini kullandı.

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