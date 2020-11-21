Galatasaray'da genel kurul pandemi kurbanı mı?

Galatasaray'da valilikten izni alınan Aralık ayı sonundaki olağanüstü seçimli genel kurulun yapılmayacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2020 Cumartesi, 14:24
Galatasaray'da genel kurul pandemi kurbanı mı?
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Galatasaray'da valilikten izni alınan Aralık ayı sonundaki olağanüstü seçimli genel kurulun yapılmayacağı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz" açıklaması sadece siyasi parti değil, ülke genelindeki tüm STK'ları da kapsağı iddia edildi.


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