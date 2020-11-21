Galatasaray'da genel kurul pandemi kurbanı mı?

21 Kasım 2020 Cumartesi, 14:24

Galatasaray'da valilikten izni alınan Aralık ayı sonundaki olağanüstü seçimli genel kurulun yapılmayacağı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz" açıklaması sadece siyasi parti değil, ülke genelindeki tüm STK'ları da kapsağı iddia edildi.