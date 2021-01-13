Galatasaray'da taraftar Fatih Terim'in yanında
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 4'üncü döneminde Mustafa Cengiz yönetimiyle dönem dönem sıkıntılı anlar yaşadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 4'üncü döneminde Mustafa Cengiz yönetimiyle dönem dönem sıkıntılı anlar yaşadı ve 3 yıllık süreçte unutulmaz demeçler verdi. Son olarak Fatih Terim, "Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilan ettim. Herkes yazarken konuşurken bir şey yok, ben söylerken mi? Doğrusu bu. O konular çok uzun ama bugün çok derin bir yalnızlık hissettim" açıklaması Galatasaraylı taraftarları harekete geçirdi ve tecrübeli hocaya destek yağdı.
GALATASARAY'DA TERİM'İN SABRI TAŞTI
Tecrübeli teknik adam her transfer döneminde yönetimin icraatları ya da yapamadıkları sebebiyle isyan noktasında geldi. Son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrasında "Fatih Terim, "Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilan ettim. Herkes yazarken konuşurken bir şey yok, ben söylerken mi? Doğrusu bu. O konular çok uzun ama bugün çok derin bir yalnızlık hissettim" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından İmparator, sosyal medyada Galatasaraylılardan büyük destek gördü. "Yalnız değilsin hocam" ve "Yalnız değilsin Fatih Terim" hashtaglari açıldı. Terim, Cengiz yönetimiyle 3 yıl boyunca birçok defa karşı karşıya gelmiş ve unutulmaz açıklamalar yapmıştı.
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