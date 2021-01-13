Galatasaray'da taraftar Fatih Terim'in yanında

Tecrübeli teknik adam her transfer döneminde yönetimin icraatları ya da yapamadıkları sebebiyle isyan noktasında geldi. Son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrasında "Fatih Terim, "Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilan ettim. Herkes yazarken konuşurken bir şey yok, ben söylerken mi? Doğrusu bu. O konular çok uzun ama bugün çok derin bir yalnızlık hissettim" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından İmparator, sosyal medyada Galatasaraylılardan büyük destek gördü. "Yalnız değilsin hocam" ve "Yalnız değilsin Fatih Terim" hashtaglari açıldı. Terim, Cengiz yönetimiyle 3 yıl boyunca birçok defa karşı karşıya gelmiş ve unutulmaz açıklamalar yapmıştı.