Galatasaray'ın acı kaybı; alt yapı yetim kaldı

08 Şubat 2021 Pazartesi, 11:45

Galatasaray‘da 35 yıl görev yapan, birçok futbolcu ve teknik direktörün yetişmesinde büyük emeği olan, sarı kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Ahmet Keskinkılıç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaray’ın emektarlarından Ahmet Keskinkılıç 76 yaşında hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı takımın alt yapısında 35 yıldır görev yapan, birçok futbolcu ve hocanın yetişmesinde büyük emeği olan, ‘hocaların hocası’ olarak da bilinen Keskinkılıç, bir süredir Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 76 yaşındaki spor adamı, bu sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Ahmet Keskinkılıç’ın vefatı sonrası bir açıklama yayımladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesi ve yetiştirilmesini sağlayarak Türk futboluna birçok isim kazandıran duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.‘