Galatasaray'ın eski golcüsü Jardel Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre'nin fotoğrafını sansürledi
Jardel, geçen hafta içinde Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'ne getirilen eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nu sansürledi.
Galatasaray'ın eski gol kralı ünlü golcüsü Mario Jardel'den Fenerbahçelileri kızdıracak bir hamle geldi.
Galatasaray’ın eski futbolcusu Jardel: "Seni çok özledim Galatasaray" yazdı. Daha öncede benzer paylaşımları olan Jardel, geçen hafta içinde Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'ne getirilen eski takım arkadaşı Emre Belözoğlun'u sansürledi.
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