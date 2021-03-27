Galatasaray'ın eski golcüsü Jardel Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre'nin fotoğrafını sansürledi

27 Mart 2021 Cumartesi, 20:31

Galatasaray'ın eski gol kralı ünlü golcüsü Mario Jardel'den Fenerbahçelileri kızdıracak bir hamle geldi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Jardel: "Seni çok özledim Galatasaray" yazdı. Daha öncede benzer paylaşımları olan Jardel, geçen hafta içinde Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'ne getirilen eski takım arkadaşı Emre Belözoğlun'u sansürledi.

