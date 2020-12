"Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi olmalı"

16 Aralık 2020 Çarşamba, 10:10

Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden Ali Fatinoğlu, Galatasaray'ın hedefinin her zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi.

Sarı kırmızılı kulübün mayıs ayındaki seçimli genel kurulu için adaylığını açıklamayan ama her zaman hizmet için ve yönetimde olabilmek için hazır olduğunu ifade eden Ali Fatinoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Erken seçim kararının yanlış olduğunu savunan Fatinoğlu, "Galatasaray'da öyle bir dönemde seçim kararı alındı ki... Aralık ayı dendi, seçim kararı alındığında daha mali hesaplar gelmemişti. Başkan adaylığını açıklayacak kişiler mali hesapları bilmeli ki, hazırlık yapsın. Bir anda erken seçim kararı alınması tüm spor kulüpleri için doğru olmayan bir hareketti. Seçim kararının iptali bence doğru oldu. Mevcut yönetimin 2018 yılı ibra edilmemişti, mahkeme kararıyla ibra edildi. 2019 ve 2020 yılları duruyor. Bu iki yılın mali genel kurulları yapılmadığı için bütçe de yapılmadı, ibra da olmadı. Galatasaray seçimlere giderken 2019 ve 2020 yıllarının bütçesi yapılmamış, onay da genel kurul tarafından alınmamıştı. Kesinleşmemiş rakamlarla Galatasaray'ın seçime gitmesi yanlıştı. Seçimin mayıs ayına kalması son derece hayırlı oldu. Galatasaray mart ayında mali genel kurullarını yapar, herkes hesap kitapları bilir, net bir şekilde de seçime girer" dedi.

Seçim ortamından çıkılmasının Galatasaray için iyi olduğuna dikkat çeken Ali Fatinoğlu, "Galatasaraylıların yapması gereken tek bir konu var, şampiyonluğa konsantre olmak, şampiyonluğu kazanmak ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkacak takımı ve kadroyu kurmayı planlamak. Konsantrasyonumuz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale, finale hatta kupayı alabilecek bir yapıyı oluşturması üzerine olmalı. Bunun için iki tane yol var, birisi Galatasaray'ın mali hesapları ve Bankalar Birliği anlaşması Galatasaray'a birçok sorun getirebilir. Tüm spor kulüplerine olduğu gibi. Bu yapıyı çözmek için ticari bir hazırlık yapılması lazım. Artık taraftar geliri, sponsorluk ve yayın gelirleri mevcut giderleri karşılayamıyor. Borçları ödemiyorlar ve her yıl borçlar devam ediyor, faizleri ödeyerek yılı bitiriyorlar. İkincisi de devlete olan vergi ve SGK primlerini ödemeyerek bir gelir yaratıyor hem spor kulüpleri hem belediyeler. Artık Bankalar Birliği anlaşmasıyla bunların bir düzene girmesi gerekiyor. Ödenmesi gerekiyor. Bunlar nasıl ödenecek, yayın gelirleri, tribün gelirleri, sponsorluk gelirleri artık bunları karşılayamıyor. Bundan sonra yapılması gereken yeni gelir kalemlerin tespit edilmesi ve bunların çözülmesi gerekiyor. Bundan sonra spor kulüplerinin ticari yönetimlere ihtiyacı var. İkinci olarak da bu kadroları kurmak gerekiyor. Paranız yoksa altyapılardan yeni, genç, istikbal vaadeden oyuncular bulup bunları Galatasaray'a kazandırıp ve şampiyonluk hedeflememiz lazım" ifadelerini kullandı.

"VİZYONER BİR YAPI LAZIM"

"Galatasaray'ın tasarrufu hedeflemesi tamam ama bu yeterli değildir" diyen Fatinoğlu, "Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk kazanmaktır. Rahmetli Ali Sami Yen ne dedi, Avrupa'daki takımları yenmek için kurulduk. Galatasaray'ın hedefinin Şampiyonlar Ligi olması gerekir, hedeflemeyen takım heyecan vermez. İki yolu kurmamız gerekli. Bir tanesi borçları ödeyebilmek, kasamızı toparlamak, yeni gelir kalemleri oluşturmak ve bunlar için vizyoner bir yapı lazım. İkinci olarak da iyi futbolcular lazım. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Büyük hedeflere büyük futbolcularla gidilir. Büyük futbolcuları transfer edecek paramız yoksa, biz altyapıdan yetiştireceğiz ya da yıldız adaylarını bulup kadromuza dahil edeceğiz. Sportif yönetim ve ekonomik yönetimin bir bütün olması lazım. Tek ayaklı hiçbir şey yürüyemez. Aralık ayındaki bir seçim kararı bu iki yönetimin hazırlanmasına uygun değildi. Kimse erken seçime hazır değildi" diyerek sözlerini noktaladı.