Ganalı spikerin İngiltere Premier Lig ile imtihanı!
Ganalı spor sunucusu, İngiltere Premier Lig maçlarının sonuçlarını izleyiciye aktarırken, ilginç telafuzu ile günün adamı oldu.
Ganalı spor sunucusu, İngiltere Premier Lig maçlarının sonuçlarını izleyiciye aktarırken, ilginç telafuzu ile günün adamı oldu.
Sunucu'nun bazı takımların isimlerini söylemeyip, yuvarlaması ise sosyal medyayı salladı.
İşte onlar:
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