Gedson Fernandes: Çok doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum

19 Şubat 2021 Cuma, 17:57

Galatasaray'a gelerek çok doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Bir adaptasyon süreci var. En kısa sürede atlatıp devam etmek istiyorum. Hocamız yarınki maç için bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Yarın maça çıktığımız zaman tam anlamıyla konsantre olmuş bir Galatasaray görecek herkes.

