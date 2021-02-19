Gedson Fernandes: Çok doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum

Galatasaray'ın Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2021 Cuma, 17:57
Gedson Fernandes: Çok doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum
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Galatasaray'a gelerek çok doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Bir adaptasyon süreci var. En kısa sürede atlatıp devam etmek istiyorum. Hocamız yarınki maç için bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Yarın maça çıktığımız zaman tam anlamıyla konsantre olmuş bir Galatasaray görecek herkes.


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