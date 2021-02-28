Göztepe kırmızıda geçti

Göztepe: 1 - Kasımpaşa: 0

AA
28 Şubat 2021 Pazar, 16:58
Göztepe kırmızıda geçti
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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Nwobodo, Cherif Ndiaye, Diabate, Jahovic

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Hajradinovic, Aytaç Kara, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Bistrovic, Varga

Gol: Dk. 25 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 15 Luckassen (Kasımpaşa), dk 84 Berkan (Göztepe)

Süper Lig'in 27. haftasında yapılan Göztepe-Kasımpaşa maçı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın 15. dakikasında orta sahada Cherif Ndiaye'ye yaptığı faulün ardından Derrick Luckassen direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

25. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada arka tarafta Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

Maçın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.

2. yarıda da Göztepe'den Berkan kırmızı kart gödü.



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