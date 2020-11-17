17 Kasım 2020 Salı, 12:01

İstanbul Park’ta kazandığı şampiyonluk ile Michael Schumaer ile şampiyonluk sayılarını eşitleyen Lewis Hamilton, şampiyonluk sonrası ilk röportajını Guardian’a verdi. George Floyd’un ölümünün kendisinde büyük bir etki yarattığını söyleyen Hamilton, ‘’ George’un 8 dakika 30 saniye boyunca acı çektiğini izlemek, pek çok insanda bastırılmış duyguları ortaya çıkardı. O zamana kadar içimde biriken bu duyguları ben bile fark etmemiştim. ‘’ dedi.

Formula 1 kariyerinin ilk yıllarında kendisinin de ırkçılığa maruz kaldığını söyleyen Hamilton, diğer sporcuların ırkçılığa karşı gösterdikleri tepki ve protestoların mücadele için önemli olduğunu belirtti. NBA’deki protestoların ve Premier Lig’deki maç öncesi yapılan diz çökme hareketinin insanlarda farkındalık yarattığını ifade eden Hamilton, ‘’ Irkçı olmamak yeterli değil, ırkçılık karşıtı olmalısınız. Irkçılığa karşı olmalı ve bu hareketleri desteklemelisiniz. NBA’deki olaylara bakın. Aynı şekilde Premier Lig’e. İnsanların yaptıkları inanılmaz ve açıkçası çok etkilendim. ‘’ ifadelerini kulland