Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıkların tamamladı
Hatayspor, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5’e 2 top kapma, pas ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor kafilesi, bugün öğleden sonra özel uçakla Antalya’ya gidecek.
Bordo-beyazlı ekip, Antalyaspor ile 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak.
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