Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıkların tamamladı

27 Aralık 2020 Pazar, 14:43

Hatayspor, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri’nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5’e 2 top kapma, pas ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor kafilesi, bugün öğleden sonra özel uçakla Antalya’ya gidecek.

Bordo-beyazlı ekip, Antalyaspor ile 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak.



