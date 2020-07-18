İlk gol ilk heyecan
Galatasaray’ın genç futbolcusu Yunus Akgün, Göztepe maçının son anlarında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı
Galatasaray’ın genç futbolcusu Yunus Akgün, Göztepe maçının son anlarında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig’in 33. haftasında Göztepe ile sahasında oynayan Galatasaray’da son sözü genç futbolcu Yunus Akgün söyledi. Mücadelenin 90+5. dakikasında Emre Akbaba’nın yerine dahil olan Yunus, 90+7. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve takımının 3. golünü kaydetti. Bu sezon Süper Lig’de 4, Türkiye Kupası’nda 2 maçta görev alan 20 yaşındaki futbolcu, A Takım ile bu sezon ilk golünü attı.
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