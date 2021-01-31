İrfan Can'a Almanya'dan teklif

Hertha Berlin'in milli futbolcu için 10 milyon Avro gibi bir bonservis bedelini de ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2021 Pazar, 10:32
İrfan Can'a Almanya'dan teklif
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği milli futbolcu İrfan Can Kahveci için sürpriz bir takım daha talip oldu...

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Alman ekibinin, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek için Başakşehir kulübü ile görüşmelere başladığı belirtildi. 

Haberde, Hertha Berlin'in milli futbolcu için 10 milyon Avro gibi bir bonservis bedelini de ödemeye hazır olduğu ifade edildi. 

Kaynak: Ajansspor


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