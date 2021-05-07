İspanya Futbol Federasyonu Messi hakkında soruşturma başlattı
İspanya Futbol Federasyonu, Barcelonalı yıldız Leo Messi'ye takım arkadaşlarına yemek verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.
İspanya Futbol Federasyonu takım arkadaşlarına evde yemek vererek koronavirüs önlemlerini delen Arjantinli yıldız hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
Messi'nin 3 Mayıs günü evinde topladığı Barcelonalı arkadaşlarıyla yemek yediği öğrenilmiş ve evde toplanan Barçalı futbolcular yüksek sesle şampiyonluk tezahüratlarında bulunmuştu.
Messi bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 44 maçta 36 gol kaydederken 14 de asist üretti.
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