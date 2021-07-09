İspanyol takımı Elche, Enzo Roco'yu kadrosuna kattı
İspanya 2'nci Lig ekiplerinden Elche, Karagümrük'ten ayrılan Enzo Roco'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
La Liga ekiplerinden Elche, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Enzo Roco'yu transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Şilili stoper ile iki sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Roco, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta oynamış; 2020-21 sezonu başında da bir diğer İstanbul ekibi Karagümrük'e transfer olmuştu.
?????????????? | Enzo Roco— Elche Club de Fútbol (@elchecf) July 9, 2021
El central chileno firma por dos temporadas con el #ElcheCF #BienvenidoEnzo pic.twitter.com/QweqCvdPmp
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