İspanyol takımı Elche, Enzo Roco'yu kadrosuna kattı

09 Temmuz 2021 Cuma, 10:52

La Liga ekiplerinden Elche, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Enzo Roco'yu transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Şilili stoper ile iki sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Roco, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta oynamış; 2020-21 sezonu başında da bir diğer İstanbul ekibi Karagümrük'e transfer olmuştu.