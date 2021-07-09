İspanyol takımı Elche, Enzo Roco'yu kadrosuna kattı

İspanya 2'nci Lig ekiplerinden Elche, Karagümrük'ten ayrılan Enzo Roco'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2021 Cuma, 10:52
İspanyol takımı Elche, Enzo Roco'yu kadrosuna kattı
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La Liga ekiplerinden Elche, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Enzo Roco'yu transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Şilili stoper ile iki sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Roco, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta oynamış; 2020-21 sezonu başında da bir diğer İstanbul ekibi Karagümrük'e transfer olmuştu. 


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