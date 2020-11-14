İstanbul'da Formula 1 günü

14 Kasım 2020 Cumartesi, 23:55

İstanbul tarihi güne ev sahipliği yapıyor.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'si bugün koşulacak.

Saat 13.10'daki Türkiye Grand Prix'si S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak. İŞTE SIRALAMA

5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde koşulan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları dünyapıldı. Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll'ün 1:47.765'lik derecesiyle kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardığı sıralama turlarının ardından incelemede olan Carlos Sainz, Lando Norris ve George Russell'e grid cezası verildi.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Lando Norris, sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle 5 sıra grid cezası ve 3 ceza puanı alırken, Carlos Sainz ise 2'nci sıralama turunda Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'i engellemesi nedeniyle 3 sıra grid cezası ve bir ceza puanı aldı. Sıralama turlarının ardından 11'inci sırayı elde eden Norris bu cezayla birlikte 16'ncı sıraya gerilerken, 12'nci sırada yer alan Carlos Sainz ise 15'inci sıraya geriledi.

Ayrıca dün güç ünitesi kuralları nedeniyle grid cezası alan Williams pilotu George Russell, bugünkü sıralama turlarında ise sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle 5 sıra grid cezası daha aldı. Sıralama turları sonunda son sırada yer alan Russell'ın bu ceza sonrasında sıralaması değişmedi.

Grid cezalarının ardından Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde yarın koşulacak yarış öncesinde pilotların sıralamaları değişti.

Intercity İstanbul Park'taki yarışın startında araçların yer alacağı sıralar şu şekilde:

1 - Lance Stroll (Racing Point)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Sergio Perez (Racing Point)

4 - Alex Albon (Red Bull)

5 - Daniel Ricciardo (Renault)

6 - Lewis Hamilton (Mercedes)

7 - Esteban Ocon (Renault)

8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9 - Valtteri Bottas (Mercedes)

10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11 - Sebastian Vettel (Ferrari)

12 - Charles Leclerc (Ferrari)

13 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

14 - Kevin Magnussen (Haas)

15 - Carlos Sainz (McLaren)

16 - Lando Norris (McLaren)

17 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)

18 - Romain Grosjean (Haas)

19 - Nicholas Latifi (Williams)

20 - George Russell (Williams)

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde yarış yarın saat 13.10'da start alacak.